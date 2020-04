In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Innenstadt von Heilbronn erneut zu einem unerlaubten Rennen. Das teilte die Polizei mit. Auf einer einspurigen Fahrbahn fuhren ein Golf und ein Mercedes am Mittwochmorgen, gegen 1 Uhr, nebeneinader. Stoßstange an Stoßstange seien sie Heilbronner Charlottenstraße entlanggefahren. Augenscheinlich war deren Geschwindigkeiten überhöht.

Fahrer verliert beinahe die Kontrolle über seinen Wagen

Als die Fahrzeuge in die Urbanstraße einbogen und anschließend die dortige scharfe Linkskurve befuhren, verlor der Fahrer des Golfs beinahe die Kontrolle über seinen Wagen, übersteuerte nach rechts und konnte das Fahrzeug nur durch eine ruckartige Lenkbewegung wieder unter Kontrolle bringen. Im Bereich der Wollhausstraße sollten die Autos kontrolliert werden. Der Mercedes-Fahrer bog in die Mönchseestraße ab und wurde dort kontrolliert. Der Golf fuhr in Richtung Oststraße weiter. Zu dessen Fahrer dauern derzeit die Ermittlungen noch an. Wegen des Verdachts der Teilnahme an einem unerlaubten Fahrzeugrennen wurde der Führerschein des 18-jährigen Mercedes-Fahrers beschlagnahmt.

Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. „Wer glaubt, die Straßen in der Heilbronner Innenstadt sind rechtsfreier Raum muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Die Heilbronner Polizei wird solche Vorfälle rigoros verfolgen und alle rechtlichen Möglichkeiten bei der Verfolgung dieser Straftaten ausschöpfen.“, heißt es in der Mitteilung.