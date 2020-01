Ein Haftrichter soll am Dienstag den 17 Jahre alten Bruder des Toten aufsuchen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor hatte der SWR berichtet. Der 17-Jährige befindet wie der Vater im Krankenhaus und soll für den Tod seines Bruders verantwortlich sein. Er war am Montag vorübergehend festgenommen worden, kann die Klinik aufgrund seiner Verletzungen jedoch noch nicht verlassen.

Der 15-Jährige war in der Nacht zum Samstag in einem Wohnhaus nahe Güglingen getötet worden. An seinem Leichnam entdeckten die Polizei Schnitt- und Stichverletzungen. Sein Bruder und der 54 Jahre alte Vater kamen mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus. Der Vater ist inzwischen zwar ansprechbar, hat sich laut Polizei bislang jedoch noch nicht zu dem Geschehen geäußert.