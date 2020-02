In der Zeit vom 28. Januar bis Sonntag, 16. Februar haben Diebe in Böbingen ein komplettes Zirkuszelt samt Manege und Sitze geklaut. Das Zelt befand sich auf einem Sattelauflieger und war auf dem Gelände eines Betriebes in der Bahnhofstraße abgestellt.

Der Auflieger war mit einem Zirkuszelt samt Manege, Sitz- sowie Stahlkonstruktionen beladen. Das Zelt ist blau mit einem gelben Stern an der Spitze sowie gelbem Zickzackmuster an den Seitenwänden.

Der Wert der Gegenstände samt Auflieger wird auf 50.000 Euro beziffert. Der Grund für den Diebstahl ist nach Aussage der Polizei noch unklar. Die Ermittler hoffen auf Zeugenaussagen.