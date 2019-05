Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagfrüh sind Unbekannte gewaltsam in die Schule in Obersontheim eingestiegen.

Bargeld und technische Geräte sind die Beute von unbekannten Einbrechern, die in der Schenk-Friedrich-Schule in Obersontheim gewütet haben. Das teilte die Polizei mit. Demnach haben der oder die Täter zwischen Dienstagmittag und Donnerstagfrüh auf der Rückseite eines Schulgebäudes in der Schulstraße ein Fenster aufgehebelt.

Polizei sucht Zeugen

Anschließend haben sie im Gebäude noch mehrere Türen aufgebrochen. In den Räumen wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Es wurde Bargeld sowie drei original verpackte Beamer sowie dazugehörige Tablets des Herstellers Apple im Wert von etwa 4000 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

