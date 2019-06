Die Autos bogen ab, obwohl die Mopedfahrerin entgegen kam.

Eine 17-jährige Mopedfahrerin ist am Donnerstagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Zwei Autos nahmen ihr die Vorfahrt zwischen Ilshofen und Wolpertshausen, bei der Abbiegung zur A6: Auf Höhe der Einmündung bog eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin, von Wolpertshausen kommend, nach links in Richtung Autobahn ab, und beachtete dabei die 17-Jährige nicht. Das Moped prallte gegen das rechte Fahrzeugheck des Mercedes und geriet anschließend ins Schlingern.

Mopedfahrerin stößt gegen zweiten Wagen

Die Mopedfahrerin fuhr danach jedoch auf ihrer Fahrspur weiter. Unmittelbar nach diesem Zusammenstoß prallte das Krad gegen einen BMW eines 43-Jährigen, welcher hinter dem Mercedes fuhr und ebenfalls abbiegen wollte. Beim Aufprall des Mopeds auf den BMW stand dieser bereits zur Hälfte auf der Fahrspur der Krad-Lenkerin. Die Moped-Fahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

