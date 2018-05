Schwäbisch Hall Mitarbeiter verteidigt sich mit Schere

Schwäbisch Hall / pol

In einem Imbissladen in der Schwatzbühlstraße ist es am Montag zu einem Kampf gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein 27-jähriger Mitarbeiter eines Imbisses in der Schwatzbühlstraße am Montag gegen 18.35 Uhr einen 18-Jährigen in einem Nebenraum des Imbisses. Da sich dieser dort unberechtigterweise aufhielt, forderte der 27-Jährige ihn dazu auf, den Raum zu verlassen. Daraufhin schlug der Eindringling den 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Mitarbeiter nahm sich eine Schere und versuchte damit, den 18-Jährigen von sich fern zu halten. Dabei verletzte er ihn. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.