Eine Gruppe hat am Donnerstag einen Streit körperlich mit Bierkrügen ausgetragen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag gegen 19.15 Uhr auf einem Fest in der Birkichstraße in Wolpertshausen aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter von 22, 25, 26 und 54 Jahren sowie einer 19 Jahre alten Frau - alle Beteiligten waren betrunken. Der Streit entwickelte sich zu einer Schlägerei. Der 25-Jährige und der 22-Jährige schlugen dem 26-Jährigen mit Bierkrügen gegen den Kopf. Die Polizei rückte mit sechs Streifenwagen an. Die Polizisten leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein und veranlassten eine Blutentnahme.

Das könnte dich auch interessieren:

Alteburgstraße Schlägerei Schlägerei bei Motorsportgelände Im Bereich eines Motorsportgeländes an der Alteburgstraße kam es zu einer Schlägerei.

Polizei sucht Zeugen Brutaler Angriff am Bahnhof Göppingen: Ein Helfer schildert das Geschehen Am 27. April kam es zu einer brutalen Schlägerei am Göppinger Bahnhof. Mehrere Männer schlugen auf ihr am Boden liegendes Opfer ein. Ein Helfer schildert, was passierte und weshalb es bis heute keinen Zeugenaufruf gab.