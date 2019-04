Unbekannte sind in und um Kupferzell herum auf Beutezug unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf Verkehrs- und Ortsschilder haben es Unbekannte offenbar in Kupferzell abgesehen, teilt die Polizei mit. Seit März wurden zehn Schilder in und um die Gemeinde Kupferzell entwendet. Darunter waren unter anderem die Ortsschilder von Kubach, Eschental und Kupferzell, ein „Wasserschutzgebiet“-Schild, ein „6 Tonnen“-Schild sowie ein „Vorfahrt gewähren“-Schild. Außerdem montierten Unbekannte eine Schranke auf Höhe einer Bahnbrücke bei Westernach ab, ließen diese aber unbeschädigt zurück. Anders als bei einem Holzgeländer an der Kupfer. Dieses wurde abmontiert und mitgenommen.

22 Geräte getestet Akkubohrschrauber ohne Kohlebürsten sind besser Wollen Heimwerker einen langlebigen Akkubohrschrauber, sollten sie auf Motoren ohne Kohlebürsten setzen.

Die letzten Schilder wurden zwischen Donnerstag, 18. April, und Dienstag, 23. April, entwendet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Täter stahlen ein „Höchstgeschwindigkeit 60 km/h“-Schild und ein Überholverbotsschild samt Alurohrpfosten, die beide an der B19, Kupfersenke, aufgestellt waren. Die Polizei geht davon aus, dass hinter allen Diebstählen dieselben Personen stecken.

Info Zeugen, denen vor allem an der B19 verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die Hinweise auf den Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 0 79 40 / 94 00 zu melden.

Das könnte dich auch interessieren:

Stadtverwaltung in Schwäbisch Hall Pelgrim: „Tiefbau ist das Sorgenkind“ Oberbürgermeister Pelgrim entwickelt Strategien für die Mitarbeiterrekrutierung in der Verwaltung.