Schwäbisch Hall / POL

Ein Unbekannter hat einen Mazda auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße beschädigt. Und fuhr danach einfach weiter.

Ein Unbekannter hat am Samstag, in der Zeit zwischen 12 und 12.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Hela Baumarktes in der Raiffeisenstraße einen dort geparkten Mazda beschädigt und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mazda wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/4000, bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich zu melden.