Schwäbisch Hall Mann belästigt 19-Jährige am Bahnhof

Schwäbisch Hall / pol

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine 19-jährige Frau am Haller Bahnhof sexuell belästigt.

Wie die Polizei mitteilt, sprach der unbekannte Mann die 19-Jährige am Mittwoch um 22.20 Uhr am Haller Bahnhof an und belästigte sie. Die junge Frau ging deshalb von ihm weg, in Richtung zweier Frauen, die sich ebenfalls am Bahnhof aufhielten. Der Mann verschwand daraufhin. Die Täterbeschreibung lautet folgendermaßen: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Der Mann hatte eine schlanke Statur, sehr kurze hellbraune Haare und trug einen gelben Pullover sowie lange Jeans. Zudem sprach er akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.