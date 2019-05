Wegen zwei umgesägten Maibäumen musste die Mainhardter Feuerwehr ausrücken - das teilte sie auf Facebook mit.

Nur wenige Stunden nach dem Ende ihrer „traditionellen“ Maibaumhocketse musste die Mainhardter Feuerwehr am 30. April wegen eines Einsatzes bei dem Maibaum ausrücken. Der wurde bei der Hocketse geschmückt und vor dem Mainhardter aufgestellt. Das teilte die Presseabteilung der Feuerwehr auf ihrer Facebookseite mit. Nach der Alarmierung um 2.22 Uhr wegen eines Baums „mit Gefahr auf der Fahrbahn“ haben die Feuerwehrmänner „mit Schrecken“ festgestellt, dass der eigene Baum gefällt wurde. Der gefällte Baum blockierte die Hauptstraße in Mainhardt. „Kinder haben den Baum am Vorabend mühevoll geschmückt. Sie werden durch solche Taten bestraft“, teilte die Presseabteilung der Mainhardter Feuerwehr auf Nachfrage mit.

Einsätze wegen weiteren Bäumen - Sicherung fachmännisch abmontiert

Etwa eine Stunde nach Beendigung dieses Einsatzes mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. Der Baum eines Mainhardter Hotelbetriebs drohte zu kippen. Die Täter hatten professionelle Metallsicherungen, die meterhoch am Baum angebracht waren, fachmännisch abgebaut und den Baum angesägt. Dabei wurden sie offenbar von einem Bürger gestört, der sie durch das Fenster seiner Wohnung störte. Auch im Ortsteil Hütten und in Fichtenberg mussten die örtlichen Feuerwehren in der Nacht wegen umgesägter Bäume ausrücken.

Mutwillige Zerstörung: „Das hat nichts mit der Maibaum-Tradition zu tun“

Auf den ersten Blick habe es gewirkt, dass die selben Täter nacheinander die Orte abgeklappert haben und die Bäume gefällt haben, so die Presseabteilung weiter. „Das hat nichts mehr mit Maistreichen zu tun. Es gibt ja Traditionen, dass Bäume geklaut werden und am nächsten Tag zum Beispiel gegen einen Kasten Bier wieder ausgelöst werden. Aber das hat nichts mehr damit zu tun. Das ist schlichtweg gefährlich und wird strafrechtlich verfolgt“ Auf der Straße liegenden Bäume seien Gefahren für Autofahrer und Passanten.