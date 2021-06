Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Kleinlasters ist am Dienstagnachmittag auf der A6 gestorben. Der Unfall ist gegen 15.30 Uhr auf der Kochertalbrücke passiert. Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen, um den Mann in ein Krankenhaus zu bringen. Doch er starb noch an der Unfallstelle. Außer dem Lkw-Fah...