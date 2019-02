Rosengarten Unfall B19 Krampfanfall: 40-Jährige rammt vor ihr fahrenden Wagen

Rosengarten / pol

Wegen gesundheitlicher Probleme ist eine Frau auf das Auto vor ihr aufgefahren. Zwei Menschen wurden verletzt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der B19. Das teilte die Polizei mit. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Eine 40 Jahre alte Frau fuhr in Richtung Schwäbisch Hall, als sie infolge gesundheitlicher Probleme auf den Wagen vor ihr auffuhr. Vermutlich wegen eines Krampfanfalls trat die Autofahrerin unkontrolliert auf das Gaspedal und prallte mehrmals mit voller Wucht auf das Auto, das sie so vor sich herschob.

Mann versucht Handbremse zu ziehen und wird mitgeschleift

Ein hinzukommender 51-jähriger Mann wollte ins Fahrzeug greifen und die Handbremse anziehen, als der Pkw plötzlich nach hinten rollte. Der Mann wurde ein kurzes Stück mitgeschleift und verletzte sich hierbei leicht. Der Opel rollte anschließend auf den dahinter stehenden Lkw und riss an diesem den Tank auf. Hierdurch lief Öl aus, weshalb die Feuerwehr hinzu kam. Die 40-jährige Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.