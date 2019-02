Öhringen Kopfhörer und Lautsprecher aus Elektromarkt in Öhringen geklaut

Öhringen / pol

Aus einem Öhringer Elektromarkt hat ein Unbekannter Artikel gestohlen, am Samstag. Am selben Tag war so etwas auch in Hall passiert.

Zwei Diebstähle zeigte eine Elektronikfirma in Öhringen seit dem vergangenen Wochenende bei der Polizei an. Bereits am Samstag hatte ein Unbekannter gegen 15.20 Uhr einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher im Wert von fast 190 Euro aus dem Geschäft entwendet.

Am selben Tag haben in Schwäbisch Hall zwei Täter aus Elektromärkten Kopfhörer und ein Notebook gestohlen. Auf Nachfrage von swp.de teilte der Polizeisprecher Bernd Märkle mit, dass es sich um die selben Täter handelt.

Am Dienstag, zwischen 15 Uhr und 15.20 Uhr, waren dort zwei Täter unterwegs, die sich offensichtlich auf Kopfhörer spezialisiert hatten. Es gelang ihnen, zwei Apple Airpods im Wert von etwa 340 Euro zu erbeuten. Unterwegs waren die Diebe vermutlich mit einem dunklen Kombi.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten geben kann, sollte sich bei der Öhringer Polizei, Telefon 07941 9300, melden.