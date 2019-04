Der Jugendliche war mit Freunden vor der Volksbank, als er von Unbekannten attackiert wurde.

Unbekannte haben am Dienstagabend am Dietrich-Bonhoeffer-Platz einem 16-Jährigen die Nase gebrochen. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann hielt sich gegen 20 Uhr mit seinen Kumpels vor einer Bankfiliale auf, als er von unbekannten Jugendlichen attackiert wurde. Der Angegriffene, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/4000.

