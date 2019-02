Schwäbisch Hall Im Auto und zu Fuß: Mann und Frau fliehen vor Polizei

Schwäbisch Hall / pol

Ein 26-jähriger Mann und eine 25 Jahre alte Frau haben am Sonntag versucht, der Polizei zu entkommen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Polizeistreife am Sonntag um kurz vor 6.15 Uhr einen BMW im Steinbeisweg kontrollieren. Nachdem der Fahrer mit der Displayanzeige des Streifenwagens zum Anhalten aufgefordert worden war, hielt er zunächst an. Als die Beamten ausstiegen, beschleunigte er aber stark und fuhr davon. Etwa drei Kilometer entfernt in Michelfeld-Rinnen konnte die Polizei wieder zu dem Auto aufschließen. Der Fahrer und eine Beifahrerin sprangen daraufhin aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß.

Rauschgift und Schreckschusspistole im Auto

Die Polizisten griffen die 25-jährige Beifahrerin kurz vor 6.30 Uhr in einem Hinterhof auf. Die Frau stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und beleidigte die beiden Polizeibeamten. Zudem wehrte sie sich dagegen, zur Personalienfeststellung aufs Revier gebracht zu werden und versuchte, einen der Polizisten zu schlagen. Der 26-jährige BMW-Fahrer wurde gegen 7.30 Uhr festgenommen, als er zu seinem Auto zurückkehren wollte. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und besaß keinen Führerschein - der Grund für die Flucht. Im Auto fand die Polizei noch eine kleine Menge Rauschgift sowie eine Schreckschusspistole.

