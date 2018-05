Untermünkheim / pol

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 bei Untermünkheim ist ein Hund überfahren und getötet worden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 28 Jahre alte Ford-Fahrerin am Dienstag gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 19 in Richtung Künzelsau unterwegs. Etwa 400 Meter nach der Kreuzung Übrigshausen lief von rechts ein Hund auf die Fahrbahn und stieß mit dem Auto zusammen. Durch den Crash wurde der Hund getötet. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.