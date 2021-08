Auf dem Weg der Besserung ist ein Hund, für den am Freitagabend die Lebensuhr schon die letzten Stunden eingeläutet hatte. Die Heilbronner Verkehrspolizei konnte ihm aus einem Stau auf der A6 bei Bretzfeld helfen. Dort hatte die Besitzerin eine Situation wie in einem Albtraum erlebt: Sie war auf dem Weg in die Heilbronner Tierklinik, blieb aber auf der Autobahn stecken, denn dort ging nichts mehr voran.

Dann rief sie die Polizei und erklärte di...