Viele Haller haben sich gewundert: Am Montagabend gegen 20 Uhr schwebte für etwa eine halbe Stunde ein Hubschrauber über Hessental. Den hatte die Polizei beordert, die in Kürze mehr Informationen veröffentlichen will. Erst in der vergangenen Woche half ein Helikopter der Polizei bei der Suche nach einer vermissten Frau im Haller Westen.

Mehr zum Hubschrauber in Kürze.

