Seit etwa 21 Uhr am Montagabend sucht die Polizei nach einer 91-Jährigen in Schwäbisch Hall. Ein Hubschrauber war dabei im Einsatz. Der drehte mehrere Runden über der Heimbachsiedlung, dem Teurershof und der Breiteich. Die Suche mit einer Wärmebildkamera sei aber nicht erfolgreich gewesen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen uns mitteilte. Die Frau aus einem Altersheim im Teurershof könne sich in einer hilflosen Lage befinden. Mehrere Streifenwagen sind unterwegs.

