Rohrreinigung wird teuer Hausbesitzer geht unseriöser Firma auf den Leim

Rosengarten / pol

Ein Rosengarter Hausbesitzer hat am Sonntag einem Kanalreiniger über 3000 Euro berappen müssen. Die Polizei warnt.

Wie die Polizei mitteilt, rief ein Hausbesitzer in Rosengarten am Sonntag gegen 19 Uhr über eine 0800-Telefonnummer eine Rohreinigungsfirma an. Er wollte den verstopften Hauptabfluss reinigen lassen, nachdem die Toilette übergelaufen war. Nachdem ein Monteur erschienen und das Kanalsystem gereinigt hatte, stellte dieser dem Hausbesitzer allerdings eine Rechnung über 3151 Euro aus, die mittels EC-Karte sofort vor Ort bezahlt werden musste. Der Hausbesitzer wandte sich danach an die Polizei - welche ausdrücklich vor der Masche warnt und dazu rät, lokale Anbieter zu kontaktieren.

Die Polizei weist darauf hin: „Bezahlen sie nur nach Rechnungstellung und prüfen Sie die Rechnung in Ruhe! Eine seriöse Firma hat keinen Grund, eine Sofortzahlung zu verlangen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und rufen Sie im Zweifel die Polizei!“

