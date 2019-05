Ein alkoholisierter 60-Jähriger hat am Wochenende in Hall in einem Wohnhaus für viel Unruhe gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Sonntag gegen 0.45 Uhr von Anwohnern eines Haller Wohngebäudes darüber informiert, dass ein 60-Jähriger in seiner Wohnung randaliere und die Nachtruhe störe. Eine Polizeistreife ermahnte den Mann, jedoch erfolglos - sodass die Polizisten in derselben Nacht noch einmal anrückten. Beim zweiten Besuch bedrohte der betrunkene Mann die Polizisten und schlug die Verglasung seiner Tür ein. Daraufhin überwältigen die Polizeibeamten den 60-Jährigen und brachten ihn zur Ausnüchterung ins Polizeirevier.

Alteburgstraße Schlägerei Schlägerei bei Motorsportgelände Im Bereich eines Motorsportgeländes an der Alteburgstraße kam es zu einer Schlägerei.

Randalierer macht am Montagmorgen direkt weiter

Nachdem er am Montagmorgen entlassen worden war, randalierte er in seinem Wohnhaus erneut und schrie gegen 7 Uhr im Treppenhaus herum. Weil es nicht besser wurde, verständigte ein Nachbar gegen 9.45 Uhr wieder die Polizei. Diese nahm den 60-Jährigen erneut in Gewahrsam. Eine Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von beinahe 2 Promille.

Die Gebühren für den Transport und die Übernachtung muss der 60-Jährige bezahlen. Außerdem droht ihm ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Das könnte dich auch interessieren:

Polizei sucht Zeugen Brutaler Angriff am Bahnhof Göppingen: Ein Helfer schildert das Geschehen Am 27. April kam es zu einer brutalen Schlägerei am Göppinger Bahnhof. Mehrere Männer schlugen auf ihr am Boden liegendes Opfer ein. Ein Helfer schildert, was passierte und weshalb es bis heute keinen Zeugenaufruf gab.