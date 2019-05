In der Nacht auf Dienstag ist eine Seniorin in ihrer Wohnung gestürzt. Sie hat mit Rufen und Klopfen auf sich aufmerksam gemacht.

Mit Hilferufen und Klopfgeräuschen hat in der Nacht zum Dienstag eine 82 Jahre alte Dame auf sich aufmerksam gemacht. Die Seniorin war in ihrer Wohnung im Schweickerweg gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen.

Kommunalwahl 2019 SHA Gemeinderat Schwäbisch Hall: Grünen werden stärkste Fraktion Die drei neuen Gruppen (Linke Liste, Bunte Liste und Die Partei) erringen auf Anhieb jeweils einen Sitz im Rat. SPD und CDU büßen jeweils zwei Mandate im Vergleich zur letzten Wahl ein.

Eine Nachbarin in dem Wohnblock hörte gegen 4.20 Uhr die Geräusche, konnte sie aber nicht zuordnen. Sie verständige die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte die Geräusche lokalisieren und forderte die Feuerwehr und einen Rettungswagen an. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung, so dass die Dame rasch versorgt werden konnte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert.

Das könnte dich auch interessieren:

Polizei Schwäbisch Hall Unbekannter sägt an Motorrad: Fahrer bemerkt Schaden vorm Losfahren Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßeverkehr sucht die Polizei einen Menschen, der am Rahmen eines Motorrads gesägt hat.