Diebstahl Schwäbisch Hall Fünf Kopfhörer und Notebook aus Haller Elektromärkten geklaut

Schwäbisch Hall / pol

Apple Airpods und einen Laptop im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro haben zwei Diebe aus einem HEM und einem Media Markt in Schwäbisch Hall gestohlen.

Fünf Apple Airpods Kopfhörer im Gesamtwert von 895 Euro entwendeten am vergangenen Samstag zwei bislang unbekannte Diebe aus einem Regal eines Elektromarktes in der Raiffeisenstraße, teilte die Polizei mit – offenbar handelt es sich um den Elektromarkt HEM. Vermutlich haben dieselben Täter bereits in einem weiteren Elektrofachmarkt in der Stuttgarter Straße, wohl der Media Markt, am Samstag gegen 16 Uhr ein Notebook der Marke HP Pavillon im Wert von 1199 Euro entwendet.

Die selben Täter haben am selben Tag und in der Woche zuvor Audiogeräte aus einem Öhringer Elektromarkt gestohlen, teilte der Polizeisprecher Bernd Märkle auf Nachfrage von swp.de mit. Unter anderem erbeuteten sie dort auch Apple Airpods.

Täterbeschreibung

Einer der Täter hatte blonde Haare, eine Brille und ist etwa 30 Jahre alt.

Der zweite Dieb ist leicht untersetzt, hat dunkle Haare und einen Haarkranz. Er ist etwa 40-45 Jahre alt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht. Wem sind in den beiden Elektrofachmärkten entsprechenden Personen aufgefallen? Wo wurden die entwendeten Gegenstände zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.