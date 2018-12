Rosengarten / pol

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Autos haben beide Totalschaden in der Höhe von etwa 63.000 Euro.

Zwei Leichtverletzte und 63.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Frontalzusammenstoßes am Montag um kurz nach 14.15 Uhr. Auf der Hauptstraße von Westheim in Richtung Rosengarten kam einer der beiden Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 63-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.