Des einen Freude über den Feierabend ist wohl des anderen schlaflose Nacht: Am Dienstag hat ein Mann in einer Garage in der Goethestraße zwar seinen Wagen, aber nicht den Motor abgestellt. Das teilte die Polizei mit. Am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr meldeten Zeugen, dass in der verschlossenen Garage der Motor eines Autos schon die ganze Nacht laufen würde.

Vor Ort musste die Garage durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall und durch die Polizei gewaltsam geöffnet werden. Es stellte sich heraus, dass keine Person im Fahrzeug war und wohl lediglich der Besitzer vergessen hatte, den Motor auszumachen, als er sein Fahrzeug in der Garage abgestellt hatte.

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angereist.