Wie diemitteilt, stieg ein 29-Jähriger am Montag gegen 23.30 Uhr über ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in die Wohnung seiner 29-jährigen Ex-Freundin in der Wilhelmstraße inein. Innerhalb der Wohnung griff er unvermittelt die Frau und ihren 30-jährigen Bekannten an. Er schlug dem 30-Jährigen auf den Kopf und versuchte, die Frau über einzu stoßen. Die 29-Jährige konnte sich festhalten, wurde jedoch leicht verletzt. Der Täter flüchtete, wurde später aber in einem VW Golf von der Polizei kontrolliert. Die Ordnungshüter stellten fest, dass er mit rund einem Promille am Steuer saß und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiermittlungen dauern an.