Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 6 hat Polizei und Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr kam es auf der A 6 bei Untermünkheim zu einer Kollision. Eine 20-jährige Frau in einem Audi fuhr in Richtung Heilbronn. Dabei überholte sie einen Honda, der von einem 22-jährigen gelenkt und auf dem linken Fahrtstreifen unterwegs war, verbotenerweise auf dem rechten Fahrstreifen. Als die 20-Jährige ein weiteres Fahrze...