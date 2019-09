Bei einem Streit zwischen einer 55-jährigen Mutter und ihrem 36-jährigen Sohn musste am Dienstag um kurz vor 21.30 Uhr die Polizei und auch ein Rettungswagen in die Michaelstraße anrücken. Nachdem die Mutter angeblich über Tage von ihrem Sohn tyrannisiert wurde, eskalierte der Streit am Dienstagabend und die Mutter verletzte ihren Sohn mit einem Messer, so dass dieser zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

