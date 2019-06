Zwischen dem See und der Gipsmühle sprach der Fahrradfahrer die Frau an und packte sein erigiertes Glied aus.

Am Donnerstag gegen 14 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Mann eine junge Frau sexuell. Er sprach die Dame auf dem Weg vom Starkholzbacher See zur Gipsmühle auf Englisch an. Dabei entblößte er sein erigiertes Glied. Der Mann, der einen dunklen Teint hatte, war mit einem weißen Mountainbike unterwegs. Er ist etwa 170 cm groß und 25-30 Jahre alt. Er hatte schwarze, etwa 5 cm lange wellige Haare. Bekleidet war er mit einer kurzen schwarzen Hose und einem hellen bzw. weißen T-Shirt. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer wurde ebenfalls belästigt? Hinweise nimmt die Kripo Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

