Am Sonntag gegen 14.30 Uhr ist eine 56-Jährige von einem Mann sexuell belästigt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Joggerin war zwischen der Grundwiesensiedlung in Richtung Hasenbühl unterwegs. Der mutmaßliche Täter überholte sie mit einem Fahrrad auf dieser Strecke zuerst. Er verschwand zunächst aus dem Blickfeld der Frau.

Wenig später kam der bislang Unbekannte ihr auf dem Rad wieder entgegen. Er hielt mit offener Hose vor ihr an und fasste an sein Geschlechtsteil. Aufgrund der forschen Reaktion der Frau, floh der Unbekannte dann. Die Joggerin versuchte noch ihn daran zu hindern, aber er entkam.

Der Unbekannte wird so beschrieben:

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791/4000.

Nicht zielführende Beschreibung in Polizei-Mitteilung

In der Originalmitteilung der Polizei wird das Aussehen des mutmaßlichen Täters in einer Form beschrieben, die wir als diskriminierend erachten. Außerdem halten wir sie für nicht zielführend, da in der Raum, dem sein Aussehen zugeschrieben wird, nicht eindeutig definiert ist und Abermillionen an Menschen umfasst. Die Beschreibung auf reinen Klischees. Bei der Suche nach einem einzelnen Täter hilft das nicht weiter.