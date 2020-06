Am Freitag um 10.30 Uhr wurde der Polizei in Schwäbisch Hall ein Exhibitionist in der Straße An den Wasenwiesen gemeldet. Das teilte die Polizei mit. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann saß dort auf einer Bank und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Er hatte schwarze Haare und eine kräftige Statur, trug eine blaue kurze Sporthose, ein schwarzes oder dunkles T-Shirt und eine Sonnenbrille. Hinweise erbittet die Polizei in Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000