Hessental Exhibitionist entblößt sich an Bahnhof

Schwäbisch Hall-Hessental / pol

Ein Mann hat sich am Bahnhof in Hessental vor einer Gruppe Menschen entblößt.

Wie die Polizei mitteilt, stand eine Jugendhilfe-Betreuerin am Mittwoch gegen 10.45 Uhr mit drei Jugendlichen am Bahnhof in Hessental, als dort ein 60 bis 70 Jahre alter Mann sein Geschlechtsteil entblößte und daran herumspielte. Als die Frau ihn darauf ansprach, reagierte er verwundet, zog sich wieder an und lief davon. Laut Zeugenbeschreibung war der Mann kleiner als 1,70 Meter, hatte lichtes weißes Haar und trug einen schwarzen Jogginganzug, Möglicherweise belästigte er noch weitere Passanten oder fiel irgendwie auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-0, entgegen.