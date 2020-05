Am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr musste eine 51 Jahre alte Frau am Einkorn den Anblick eines Exhibitionisten erleiden, teilte die Polizei mit. Zwischen dem Parkplatz des Einkorn-Landeplatz und Rauhenbretzingen ist die Spaziergängerin zuerst von dem Mann mit einem Mountainbike überholt worden. Er setzte sich auf eine Bank. Als sich die Frau ihm näherte, erkannte sie, wie der Mann in einer Hand ein Smartphone hielt und sich mit der anderen Hand in den Schritt fasste. Dabei beobachtete er die Frau.

Frau dreht um – Exhibitionist radelt nochmal an ihr vorbei

Sie kehrte daraufhin zum Einkorn-Parkplatz zurück. Kurze Zeit später fuhr auch der unbekannte Tatverdächtige mit seinem Mountainbike dort vorbei und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Die Zeugin beschreibt den Mann so:

25 bis 30 Jahre alt

rund 1,80 Meter groß

kräftige bis korpulente Statur

schwarze Haare

gebräunten Teint

hellgraue Jogginghose

helle Jacke

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise unter Telefon 0791/4000.