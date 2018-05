Wolpertshausen / swp

Ein Einbruch in die Kindertagesstätte in Wolpertshausen beschäftigt die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter hebelte zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen zwei Fenster der Kindertagesstätte in der Haller Straße auf und gelangte so in das Gebäude. Keller und ein Büro wurden durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Sachschaden: 1000 Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon 07 91 / 40 00 melden