Kupferzell / POL

Unbekannte haben sich in der Nacht auf Samstag an Baucontainern auf einer Baustelle in der Max-Eyth-Straße zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannt haben sich am Samstag gegen 0.58 Uhr an Baucontainern auf einer Baustelle in der Max-Eyth-Straße zu schaffen gemacht. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifen und eines Polizeihubschraubers konnten die Einbrecher flüchten, schreibt die Polizei. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940/9400 entgegen.