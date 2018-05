Verkehr Ein Ast führt zu tödlichem Unfall

Braunsbach / Elisabeth Schweikert

Tödlich verletzt wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer, der an Pfingstmontag auf der Querverbindung zwischen der Cröffelbacher Steige nach Geislingen unterwegs war. In dem Straßenabschnitt der Kreisstraße 2557, der durch den Wald führt, übersah der Mann einen Ast, der auf der Fahrbanh lag und fuhr über diesen drüber. Dabei geriet seine Maschine ins Trudeln und der Mann stürzte. Dabei wurde er tödlich verletzt.

Wie die Polizei in Aalen auf Nachfrage mitteilt, ist davon auszugehen, dass der Motorradfahrer nicht lange lag, denn die kurvenreiche Straße war bei dem schönen Wetter an Pfingstmontag von zahlreichen Motorradfahrern, Radlern und Autofahrern befahren. Der Verkehrsteilnehmer, der den toten Mann fand, informierte die Verkehrsleitstelle. Der Rettungsdienst fuhr mit drei Fahrzeugen raus, konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Straße war bis 12.20 Uhr gesperrt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Der Tote wurde in die Leichenhalle nach Geislingen gebracht.

Zweiter Krad-Toter in 2018

Der 52-jährige Mann ist der zweite Motorradtote in diesem Jahr im Kreis Hall. Der erste tödliche Motorradunfall ereignete sich am 22. April an der Autobahnauffahrt Kirchberg. Der Motorradfahrer kam von der Landesstraße Schwäbisch Hall-Crailsheim und wollte auf die Autobahnauffahrt nach Heilbronn einbiegen. Dabei wurde er von einem Suzuki-Fahrer übersehen. Der Motorradfahrer war zunächst schwer verletzt und starb später.