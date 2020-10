Nach einer Drogenübergabe haben vor einer Woche die Rauschgiftermittlergruppe aus Crailsheim und die Kripo aus Neu-Ulm einen des Dealens Verdächtigten aus Hall, sowie einen offenbaren Drogenkäufer festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach hatte die Kriminalpolizei Neu-Ulm am Mittwoch den 32-jährigen Drogenkäufer angehalten. In seinem Auto waren 4,5 Kilogramm Marihuana.

Die Crailsheimer Kollegen haben dann in Schwäbisch Hall-Wackershofen den 29-jährigen Dealer festgenommen. In seiner Wohnung in Hall fanden Beamte daraufhin eine gehörige Summe Bargeld und eine scharfe Waffe.

Der Haller wurde am Donnerstag einem Haftrichter im Haller Amtsgericht vorgestellt. Der setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine nahegelegene Justizvollzuganstalt verbracht.