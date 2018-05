Schwäbisch Hall Doppelter Einbruch in dasselbe Haus

Schwäbisch Hall / pol

Zwischen Montag und Donnerstag haben in Schwäbisch Hall zwei Einbrüche in dasselbe Haus stattgefunden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Donnerstag mitgeteilt, dass ein Einbrecher zwischen 10 und 13 Uhr 500 Euro aus einer Wohnung in der Burgstraße mitgenommen hatte. Bei der Aufnahme der Anzeige stellte sich dann heraus, dass ein Einbrecher bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag in demselben Haus zu Gange gewesen war.

Die Wohnungsinhaberin teilte den Polizisten mit, dass sie morgens gegen 4 Uhr wach wurde, als sie den Schein einer Taschenlampe erkannte. Sie stand daraufhin auf und verscheuchte den Unbekannten durch Schreien aus der Wohnung. Er flüchtete über den Keller nach draußen. Hinweise zu den Einbrüchen zwischen Montag und Donnerstag nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/4000, entgegen.