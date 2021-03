Die Feuerwehr hat am Montag in der Früh eine Leiche aus einem Auto auf einem Parkplatz an der Einkornstraße (K2599) geborgen. Das teilte David Ebert, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Demnach sei das brennende Auto etwa um 5 Uhr von einem Anrufer gemeldet ...