In der Nacht auf Freitag hat ein Gefangener in der JVA Schwäbisch Hall versucht, seine Bettdecke anzuzünden. Das teilte die Polizei mit. Um 23.50 Uhr bekam die Justiz-Mitarbeiter einen entsprechenden Notruf.

Häftling unverletzt – Einzelzelle

Der Strafgefangene konnte von seiner Haftzelle unverletzt in eine andere Haftzelle verlegt werden. Durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde der Brand in der Zelle gelöscht und das gesamte Gebäude belüftet. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Wir sind an dem Thema dran - wenn es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie hier!