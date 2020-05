„Was für eine Verschwendung einer so kostbaren Mangelware“, hätte man wohl noch vor einigen Wochen geschrien: Ein Unbekannter hat in einem Parkhaus Am Zwinger in Vellberg die Reste einer Rolle Toilettenpapier angezündet. Eine Zeugin meldete das Feuer am Freitag gegen 12 Uhr. Das teilte die Polizei mit.

Der Brand entwickelte starken Rauch. Die Vellberger Feuerwehr kam mit acht Kräften und zwei Fahrzeugen und löschte das noch schwelende Papier. Nach den Schätzungen der Polizei entstand kein Sachschaden. Die Polizei Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973/5137.