Ein Brand in einer Werkshalle am Montagabend in Bühlertann entwickelte dichten Rauch. Deswegen rückte die Feuerwehr gegen 22.30 Uhr bei der Firma in der Ellwanger Straße an, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Feuer entstand geringer Sachschaden. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Offenbar standen nur Schränke in Flammen, so Informationen von swp.de. Die Feuerwehr Bühlertann rückte mit drei Fahrzeugen und 45 Kräften an. Nach der Ursache des Feuers ermittelt jetzt die Polizei.