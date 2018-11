Schwäbisch Hall Betrunkener bespuckt Polizisten nach Unfall mit fremden Auto

Schwäbisch Hall / pol

Ein Mann hatte am Donnerstag mit dem Auto eines Fremden einen Unfall verursacht, ist geflüchtet und hat Polizisten beleidigt und bespuckt.

Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag mit einem fremden Auto einen Unfall verursacht, ist danach zu Fuß geflüchtet und hat anschließend Polizeibeamte beleidigt und bespuckt.

Der unter Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinfluss stehende junge Mann hatte kurz nach 1 Uhr eine Diskothek verlassen und sich in der Blockgasse in ein unverschlosses fremdes Auto gesetzt. Hierbei öffnete er die Bremse, so dass der Wagen rückwärts gegen einen geparkten Wagen rollte, wodurch ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstand.

Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Stadtmitte, wo er von einer Streifenbesatzung gestoppt wurde.

Spuckender Mann kommt in Ausnüchterungszelle

Hierbei beleidigte er vier Beamte in wiederholter, übler Art. Anschließend bespuckte er einen Polizeibeamten.

Bei dem 19-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Seinen Rausch musste er in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers ausschlafen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle, Körperverletzung und Beleidigung zu. Außerdem muss er die Transport- und Übernachtungskosten bezahlen.