Nachdem ein Fußgänger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrfach von der Autobahn verwiesen werden musste, kam er letztlich in Gewahrsam. Das teilte die Polizei mit. Gegen 19 Uhr wurde der Autobahnpolizei zum ersten Mal ein Fußgänger an der A6 in Fahrtrichtung Mannheim gemeldet. Im Bereich zwischen Öhringen und Bretzfeld wurde dann auch tatsächlich ein 59-Jähriger festgestellt.

Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt und er verließ den dortigen Bereich. Um 22 Uhr wurde der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg erneut eine männliche Person im Bereich Öhringen auf der A6 gemeldet. Es handelte sich um den selben Mann, der diesmal leicht betrunken auf der Autobahn unterwegs war. Er wurde durch die Polizisten nach Öhringen zum Bahnhof gebracht.

Als um kurz vor 24 Uhr erneut eine Person entlang der Autobahn gemeldet wurde handelte es sich wieder um den, diesmal deutlich alkoholisierten, Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von nun über 2,6 Promille. Die Nacht musste der Mann nun im Gewahrsam des Polizeireviers in Weinsberg verbringen.