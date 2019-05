Am Dienstagabend hat die Polizei zwei 16- und einen 19-Jährigen an der Schule in Michelfeld kontrolliert. Die jüngeren hatten über zwei Promille intus.

Drei betrunkene Randalierer haben am Dienstagabend in Michelfeld an der Grundschule randaliert, teilte die Polizei mit. Sie haben auf dem Gelände Schirme beschädigt. Als eine Streifenbesatzung eintraf, waren zwei 16 Jahre alte Jugendlichen so betrunken, „dass sie die Sprache nur noch bedingt beherrschten“, wie die Polizei in der Mitteilung schreibt.

Die Beamten fanden drei leere Flaschen Kräuterlikör, die den Zustand der Burschen erklärten. Eine Alkoholüberprüfung bei den beiden 16-Jährigen ergab einen Wert von 2,3 und 2,4 Promille. Ein 19-Jähriger brachte es auf 1,2 Promille. Sie wurden ihren Familienangehörigen überstellt, die Ermittlungen dauern an. Ihnen droht unter anderem ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

