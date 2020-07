Insgesamt 1290 hat eine 19-Jährige an Betrüger überwiesen, die ihr einen Yorkshire-Terrier-Welpen versprochen haben. Das teilte die Polizei mit. Den hatte die junge Hallerin in einer Anzeige im Internet gesucht. Mehrere Anbieter meldeten sich bei der jungen Frau und sie entschied sich letztlich für den, der sich als Betrüger herausstellen sollte.

Er gab vor, dass sich das junge Tier derzeit noch in Australien befindet und sie für den Transport zunächst 350 Euro bezahlen müsste, was die gutgläubige Frau am 6. Juli. auch tat. Bereits am 7. Juli sei der Welpe dann – Aussagen des Züchters zufolge – in Griechenland gewesen. Wiederum wurde die 19-Jährige aufgefordert, für die Transportkiste weitere 390 Euro zu bezahlen. Auch dieser Betrag wurde von ihr überwiesen. Und wiederum einen Tag später meldete sich der angebliche Verkäufer ein weiteres Mal: Dieses Mal forderte er 750 Euro für den Transport des Tieres, welches sich nun angeblich in Österreich befand.

Zwei Forderungen an einem Tag: 19-Jährige wird misstrauisch

Nachdem die Frau die Summe überwiesen hatte, forderte der Unbekannte am selben Tag noch einmal 315 Euro für Futter und Betreuung. Erst jetzt lehnte die 19-Jährige eine Überweisung ab, was zur Folge hatte, dass sie wiederholt Nachrichten erhält, in denen sie dafür verantwortlich gemacht wird, dass es dem kleinen Hund jetzt schlecht gehe und sie sich strafbar gemacht habe, weil sie ein Tier aus dem Ausland kaufen wollte. Dadurch wurde sie so verunsichert, dass sie sich bei der Polizei erkundigte, wodurch der böse Betrug aufflog.