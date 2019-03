Die Reifen haben sich in den Streifen neben der Fahrbahn gepflügt: Etwa 100 Meter lang ist die schmale, aber tiefe Furche, die sie neben der Fahrbahn hinterlassen haben. An ihrem Ende blieb der Sattelschlepper neben der Fahrbahn schräg stehen und drohte, eine Böschung hinunterzukippen. Weil er für einen Rettungs- und einen Notarztwagen Platz machen wollte, kam der 21-jährige Pascal Höll mit seinem Lkw kurz vor Mainhardt von der B 14 ab. Gegen 15.30 Uhr am Freitag war er dort auf dem Weg nach Waiblingen, um Zeitschriften an die Post zu liefern.

Um den Lkw bergen zu können, haben die Mainhardter Feuerwehr und die Polizei die B 14 zwischen Aschenhütte und Mainhardt gesperrt. Der Verkehr staute sich mehrere hundert Meter auf beiden Seiten. Die Autos wurden über Hütten und Großerlach um die Unfallstelle umgeleitet, teilte die Pressabteilung der Mainhardter Feuerwehr mit.

Lkw-Fahrer in der Ausbildung

Abgesehen von der Furche neben der Fahrbahn ist kein großer Schaden entstanden. Sogar die Leitpfosten entlang der Unglücksstrecke haben nur ein paar Schrammen abbekommen. Als Höll bemerkt hatte, dass er von der Fahrbahn abgekommen war, habe er versucht, zurück auf die Straße zu lenken. Als das nicht gelungen ist, ließ er den Wagen ausrollen, sagt er.

„Der Lkw ist nur halb beladen: etwa zehn Tonnen Papier. Wenn es mehr gewesen wäre, wäre ich wohl umgekippt“, sagt Höll. Der Unfall hat ihn augenscheinlich nicht schockiert. Seit Mitte Oktober macht er die Ausbildung zum Laster-Fahrer. Als er in den Grünstreifen gefahren ist, habe er gut in der Zeit gelegen. Er wäre etwa eine Stunde zu früh da gewesen. Die Strecke, die er noch vor sich hat, ist etwa 45 Kilometer lang. „Das geht dann halt von meinem Feierabend ab.“

Mit drei Wagen ist der Abschleppdienst angerückt. Ein Kran hievt den Lkw zurück auf die Straße. Die Arbeiter brauchen etwa eine Stunde, um den Lkw wieder auf die Fahrbahn zu stellen. Von dem Unfall zeugen nur ein paar Dreckspuren auf der rechten Seite. Auf den ersten Blick können der Fahrer und die Polizei keinen Schaden am Wagen erkennen. Gegen 17.15 Uhr setzt Holl seine Tour fort.

Zu Schaden kam bei dem Unfall niemand. Zwar waren ein Rettungs- und Notarztwagen an der Unfallstelle im Einsatz. Doch das waren die, denen der Lkw-Fahrer ursprünglich ausweichen wollte.

Die Mainhardter Feuerwehr war mit 15 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort. Von der Polizei kamen Kräfte des Polizeiposten Gaildorf und der Verkehrspolizei in Kirchberg.