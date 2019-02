Krankenhaus Schwäbisch Hall Autospiegel und Schranke: Unbekannte werkeln am Diak-Parkplatz herum

Schwäbisch Hall / pol

Am späten Mittwochabend haben zwei Unbekannte eine Schranke und mehrere Autos auf zwei Parkplätzen beschädigt.

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch auf dem Mitarbeiterparkplatz des Diakonie-Klinikums in der Auwiese an mehreren Autos und der Zufahrtsschranke herumgewerkelt. Das teilte die Polizei mit. Sie haben an mindestens sieben Fahrzeugen Außenspiegel zumindest verdreht oder beschädigt. Die Schranke wurde beschädigt. Diese Taten sind am Mittwoch gegen 22.30 Uhr aufgefallen.

Unklar, ob an Autos Schaden entstanden ist

Auch auf einem gegenüberliegenden Aldi-Parkplatz wurden an mindestens drei Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Ob an den Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist und wie hoch dieser ist, kann momentan noch nicht abgesehen werden.

Randalierende Personen kurz vorher am Diak

Bereits um kurz vor 22 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich rund um das Diak in der Diakoniestraße zwei Personen aufhielten, die dort randalierten. Am Eingang zum Parkhaus wurden mehrere Warntafeln und an den Fahrradständern mehrere Fahrräder umgeworfen. Eventuell handelte es sich hierbei um dieselben Personen, die auch die Fahrzeuge beschädigten. Beide Personen waren vermutlich alkoholisiert und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß.

Eine Person trug eine Jogginghose mit roten Streifen. Laut einem Zeugen hat einer dunkle Haare, der andere eine Frisur im Afro-Look. Sie haben sich offenbar in einer ausländischen Sprache unterhalten. Zeugenhinweise auf das Tatgeschehen oder die Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.