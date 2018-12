POL

Ein Autofahrer (27) hat sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 2218 überschlagen. Er hatte im Verlauf einer Kurve nicht aufgepasst.

Ein 27-jähriger Fordfahrer hat am Samstag, gegen 16.20 Uhr, die Landesstraße 2218 in Richtung Schwäbisch-Hall befahren. Im Bereich einer Kurve kam der Fahrzeugführer aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, das berichtet die Polizei.